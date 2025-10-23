На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комфорт пассажиров назвали приоритетом Московского метрополитена

Депутат Цветкова: поезда «Москва-2026» сохранят преимущества предыдущих моделей
true
true
true
close
Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новые вагоны серии «Москва-2026» сохранят все ключевые преимущества предыдущих моделей и получат новые технологические решения, чтобы обеспечить удобство и комфорт пассажиров Московского метрополитена, заявила Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова.

«Московский метрополитен сегодня — крупнейший перевозчик столицы, и обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров — безусловный приоритет», — сказала она.

Цветкова добавила, что новые составы позволят завершить обновление поездов на Замоскворецкой линии.

«В новых составах будут сохранены основные преимущества предыдущей серии: широкие двери, межвагонные переходы, мощные кондиционеры и другие», — отметила она.

По словам эксперта, эти особенности влияют на удобство поездок миллионов москвичей.

«Не обошлось и без доработок во внешнем виде. Футуристичные эффектные фары будут автоматически приглушать свет при въезде на станцию, чтобы ожидающим поезд пассажирам было комфортно», — рассказала Сабина Цветкова.

Также она добавила, что закупка новых составов помогает модернизировать городской транспорт и развивает отрасль.

«Благодаря долгосрочным заказам столицы предприятия совершенствуют производство и наращивают уровень локализации, сохраняются тысячи рабочих мест в стране», — отметила Цветкова.

Она подчеркнула, что вагоны серии «Москва-2026» — уникальный по своей технологичности состав российского производства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продолжении масштабного обновления подвижного состава столичного метрополитена. Уже в следующем году в метро поступит более 350 вагонов новой серии «Москва-2026».

