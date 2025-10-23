В РУДН будут обучать на «ИИ-инженера» и «Цифрового заказчика»

В Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) открыли совместный кампус со «Школой 21», где студенты будут бесплатно обучаться прикладным навыкам, необходимым для эффективного использования ИТ-технологий в своей работе.

Дополнительно к своей специальности можно будет изучить востребованные языки программирования, научиться работать с данными, освоить машинное обучение и принципы использования искусственного интеллекта для решения практических задач.

Первый поток основного обучения стартует 13 ноября.

Открывая кампус, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что выпускники ведущих вузов страны должны знать теоретические основы и принципы работы современных технологий и уметь самостоятельно с ними работать.

«Сегодня все больше молодых людей выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом, анализом данных и программированием. Нейросети способны писать код высокого качества, но это не отменяет необходимости глубокого понимания того, как устроены эти системы. Чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, недостаточно просто дать инструменты — нужно заложить фундамент понимания. Мы используем самые современные и эффективные образовательные практики, чтобы ликвидировать разрыв между требованиями индустрии и компетенциями молодых специалистов», — отметил глава Сбера.

Специально для РУДН «Школа 21» разработала две образовательные программы — «ИИ-инженер» и «Цифровой заказчик». Программа «ИИ-инженер» рассчитана на два года и обеспечивает углубленное знакомство с технологиями искусственного интеллекта, машинным обучением и анализом данных. Ее выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке, смогут стать ИИ-инженерами, ML-инженерами и инженерами данных.

Программа «Цифровой заказчик» обеспечит возможность научиться работать с аналитикой данных, дашбордами и продуктовыми метриками, а также освоить базовые навыки программирования. Она рассчитана на год и подходит студентам любых направлений.

Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации, смогут работать проектными и продакт-менеджерами, а также менеджерами по цифровой трансформации, внедрению AI-инструментов и AI-агентов в разных сферах.

В рамках каждой программы студенты проходят продуктовую практику — интенсив, где они вместе работают над индустриальными кейсами.

Участники программы «Цифровой заказчик» формулируют и просчитывают гипотезы, а ИИ-инженеры их разрабатывают. В итоге студенты выпускают готовый прототип и презентуют решение реальной бизнес-задачи.

В конце обучения предусмотрен карьерный трек: участники научатся проходить собеседования, грамотно презентовать свои навыки, а также оформлять резюме и портфолио на основе реализованных проектов.

«Кампус является ярким примером взаимодействия между бизнесом и университетами, отметил на открытии Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ. — Сейчас, когда мы перестраиваем всю систему высшего образования, понимая, что лидеры отраслей обладают более современными знаниями, важно обеспечить их участие в образовательном процессе и увеличивать число таких интересных проектов».

По словам министра, необходимо, чтобы лидеры отраслей не только формировали вузам заказ на будущих специалистов, но и принимали непосредственное участие в работе над содержанием образовательных программ.