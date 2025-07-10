В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о бомбе с ядом

Поликлинику №10 в Луганске эвакуируют из-за анонимного письма о минировании. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что главный врач поликлиники получил электронное письмо о том, что в здании находится бомба с треххлористым фосфором. На этом фоне медики связались с оперативными службами, которые организовали эвакуацию сотрудников учреждения и пациентов.

«Киевский режим, применяя террористические методы запугивания, пытается дестабилизировать обстановку в республике», — прокомментировала глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Она подчеркнула, что жители региона должны соблюдать бдительность и быть готовыми к любым ситуациям.

5 июля Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в центре Москвы эвакуировали здание приемной администрации президента. Причиной послужила угроза минирования. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

В мае в Свердловской области осудили местного жителя, который от скуки заявил о минировании здания администрации Красноуральска. В реальности никакой угрозы не было, и мужчину приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Ранее в республике Дагестан задержали подростка за ложное сообщение о минировании торгового центра.