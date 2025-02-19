Китаянка вышла замуж за мужчину, который сбил ее на автомобиле около года назад

В Китае мужчина сбил на машине девушку-велосипедистку и женился на ней

В Китае мужчина сбил на автомобиле девушку-велосипедистку и женился на ней, сообщает Jimu News.

ДТП, в результате которого познакомились будущие молодожены, произошло 8 декабря 2023 года в городе Иян, провинция Хунань. Мужчина по фамилии Ли, родившийся в 1989 году, наехал на девушку, которая передвигалась на электровелосипеде. Он затормозил только через 100 метров, но вернулся на место аварии. Пострадавшая лежала на земле и, когда Ли попросил у нее прощения, сразу ответила, что все в порядке.

Девушку госпитализировали с переломом ключицы, и виновник аварии последовал за ней в больницу. Ли растрогало, что родители потерпевшей не пытались его оскорбить и не стали требовать деньги. После этого мужчина стал часто навещать жертву и приносить ей завтраки.

Они разговорились, и Ли узнал, что его новая знакомая родилась в 2002 году и недавно окончила колледж. Несмотря на очевидную разницу в возрасте, именно девушка первой призналась в своих чувствах спустя три недели после аварии.

Сначала Ли ничего не ответил на ее трогательное сообщение, но затем решил, что должен «нести ответственность» за возникшие чувства и пригласил подругу в кино. Они стали встречаться, и в сентябре прошлого года девушка забеременела, а 6 февраля этого года пара сыграла свадьбу в родном городе мужчины.

Ранее женщина организовала фиктивную свадьбу, чтобы обмануть родственников на $1,6 млн.