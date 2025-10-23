На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Риелтор рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде жилья

Риелтор Свиридов: при аренде жилья не стоит заранее вносить предоплату
true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от предоплаты до личного осмотра квартиры поможет россиянам не нарваться на мошенников при аренде жилья. Об этом «Москве 24» заявил риелтор Олег Свиридов.

К тревожным сигналам он отнес то, что объявление слишком долго находится на площадке, потому что квартиры с чистыми документами обычно сдаются очень быстро. По его словам, насторожиться стоит и в том случае, если цена за квартиру значительно ниже рыночной.

Эксперт также посоветовал завести отдельный номер телефона для поиска жилья.

«Достаточно один раз оставить свой номер на сайте недвижимости или позвонить по объявлению, как последуют сотни спам-звонков, в том числе от мошенников», — пояснил Свиридов.

Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков до этого говорил, что сдача квартиры в аренду третьими лицами является одной из самых распространенных схем обмана на рынке арендного жилья. По его словам, это касается случаев, когда хозяина якобы нет в городе и квартиру показывает другой человек, который получает деньги и пропадает.

Ранее риелтор назвал способ сэкономить на аренде жилья в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами