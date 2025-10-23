На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились свиньи, устойчивые к чуме

В Британии вывели устойчивых к классической чуме свиней
true
true
true
close
AP Photo/Charlie Neibergall

Ученые Рослинского института генетически модифицировали свиней, добившись устойчивости к классической чуме свиней — опасному вирусному заболеванию. По данным The Guardian, экспериментальные животные показали невосприимчивость к возбудителю КЧС.

Классическая чума свиней нередко имеет фатальный исход для поголовья. Хотя в Великобритании вирус ликвидировали еще в 1966 году, периодические вспышки по миру продолжают угрожать свиноводству. В прошлые годы отдельные эпизоды в Соединенном Королевстве приводили к вынужденному уничтожению до 75 тысяч животных.

В работе исследователи нацелились на ген, кодирующий белок DNAJC14, который, как показали предыдущие опыты, критически важен для размножения пестивирусов — семейства, к которому относится возбудитель КЧС. Созданная линия свиней с точечными изменениями ДНК прошла испытания, подтвердив эффективность подхода.

Похожий механизм задействован в репликации пестивирусов, поражающих крупный рогатый скот и овец. Команда изучает возможность применения аналогичного редактирования для повышения устойчивости этих животных.

Во многих странах требования к геномному редактированию в агросекторе смягчены: США, Япония и Бразилия уже разрешили использование генетически модифицированного скота. На базе предыдущих разработок Рослинского института компания Genus вывела свиней, устойчивых к вирусу репродуктивного и респираторного синдрома; в США им дано разрешение на коммерциализацию, и они могут выйти на рынок к 2026 году.

Ранее власти Бурятии призвали не есть сурков из-за опасности заразиться бубонной чумой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами