Появились свиньи, устойчивые к чуме

Ученые Рослинского института генетически модифицировали свиней, добившись устойчивости к классической чуме свиней — опасному вирусному заболеванию. По данным The Guardian, экспериментальные животные показали невосприимчивость к возбудителю КЧС.

Классическая чума свиней нередко имеет фатальный исход для поголовья. Хотя в Великобритании вирус ликвидировали еще в 1966 году, периодические вспышки по миру продолжают угрожать свиноводству. В прошлые годы отдельные эпизоды в Соединенном Королевстве приводили к вынужденному уничтожению до 75 тысяч животных.

В работе исследователи нацелились на ген, кодирующий белок DNAJC14, который, как показали предыдущие опыты, критически важен для размножения пестивирусов — семейства, к которому относится возбудитель КЧС. Созданная линия свиней с точечными изменениями ДНК прошла испытания, подтвердив эффективность подхода.

Похожий механизм задействован в репликации пестивирусов, поражающих крупный рогатый скот и овец. Команда изучает возможность применения аналогичного редактирования для повышения устойчивости этих животных.

Во многих странах требования к геномному редактированию в агросекторе смягчены: США, Япония и Бразилия уже разрешили использование генетически модифицированного скота. На базе предыдущих разработок Рослинского института компания Genus вывела свиней, устойчивых к вирусу репродуктивного и респираторного синдрома; в США им дано разрешение на коммерциализацию, и они могут выйти на рынок к 2026 году.

