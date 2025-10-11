Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за опасности заразиться бубонной чумой

Бурприроднадзор: рекомендовано не есть сурков из-за бубонной чумы в Монголии

Жителей Бурятии призвали не употреблять в пищу сурков из-за вспышек бубонной чумы в соседней Монголии. Об этом сообщает пресс-служба Бурприроднадзора в Telegram-канале.

«В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию РФ ввиду естественной миграции данного вида», – уточнили в ведомстве.

Как отмечается, симптомами заражения болезнью являются: повышение температуры тела, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов или одышка с кашлем, а также отхождение мокроты с кровью. При обнаружении хотя бы одного из них специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться к медикам.

В надзорном органе также рекомендуют не прикасаться к больным суркам, не разбивать лагеря вблизи их нор и колоний. Кроме того, власти призвали не ходить в лёгкой открытой обуви на природе.

Согласно данным Бурприроднадзора, в сентябре в Монголии зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой. Один человек не выжил.

