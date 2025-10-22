На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор сообщил о погибших при взрыве на заводе в Челябинской области

Губернатор Текслер: четыре человека погибли при взрыве на заводе в Копейске

Четыре человека погибли при взрыве, который произошел на одном из предприятий города Копейск в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало», — говорится в сообщении.

По информации 112, на момент взрыва в смене находились 15 человек. В публикации уточняется, что по предварительной информации причиной инцидента стало нарушение правил безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, ведутся разборы завалов.

22 октября губернатор Текслер сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска в Челябинской области. По словам главы Челябинской области, угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют.

Ранее пострадавшая при взрыве у воинской части в Ставрополе получила травмы ног.

