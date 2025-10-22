На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первое дело о незаконном использовании виртуальной телефонной станции возбудили в Москве

В Москве возбудили первое дело о незаконном использовании виртуальной АТС
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Первое уголовное дело о незаконном использовании виртуальной автоматической телефонной станции (АТС) возбудили в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Виртуальная АТС — это автоматическая телефонная станция, которая обеспечивает голосовую связь двух и более абонентов через интернет. Для ее работы компании физически не нужны серверы и телефонные провода, сама АТС размещена на хостинге у провайдера и предоставляется удаленно как облачный сервис.

По данным канала, следствие просит арестовать двух подозреваемых — Н. Гришина и В. Аношкина. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Деталей дела нет.

Статья о «Незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» появилась в Уголовном кодексе 31 июля.

За это правонарушение грозит административный штраф от 50 до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет при совершении преступления в группе или для совершения другого преступления.

В конце сентября в Санкт-Петербурге задержали иностранных телефонных мошенников, которые создали узел связи аферистов.

Ранее в Москве возбудили первое дело за передачу телефонных номеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами