Первое дело о незаконном использовании виртуальной телефонной станции возбудили в Москве

Первое уголовное дело о незаконном использовании виртуальной автоматической телефонной станции (АТС) возбудили в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Виртуальная АТС — это автоматическая телефонная станция, которая обеспечивает голосовую связь двух и более абонентов через интернет. Для ее работы компании физически не нужны серверы и телефонные провода, сама АТС размещена на хостинге у провайдера и предоставляется удаленно как облачный сервис.

По данным канала, следствие просит арестовать двух подозреваемых — Н. Гришина и В. Аношкина. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Деталей дела нет.

Статья о «Незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции» появилась в Уголовном кодексе 31 июля.

За это правонарушение грозит административный штраф от 50 до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 6 лет при совершении преступления в группе или для совершения другого преступления.

В конце сентября в Санкт-Петербурге задержали иностранных телефонных мошенников, которые создали узел связи аферистов.

Ранее в Москве возбудили первое дело за передачу телефонных номеров.