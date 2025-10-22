На Урале врачи спасли пациента с увеличенным в три раза кишечником

В Магнитогорске врачи спасли пациента с увеличенным в три раза кишечником

Врачи городской больницы №3 Магнитогорска спасли пациента с болезнью Гиршпрунга, врожденным заболеванием толстого кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с непроходимостью кишечника. Медики отметили, что выявленное у пациента заболевание характеризуется «малым количеством нервных сплетений в стенках кишечника, что приводит к нарушению перистальтики».

«Мы провели двухэтапную операцию. Первым этапом нам пришлось удалить нефункционирующий и растянутый толстый кишечник, чей размер в три раза превышал размеры здорового органа», — рассказал главный хирург Магнитогорска Петр Гришин.

Через полгода во время второй операции медики сформировали из тонкого кишечника мужчины резервуар, который частично возьмет на себя функцию толстой кишки, а в дальнейшем полностью компенсирует функцию толстого кишечника.

Оба вмешательства прошли успешно. С момента выписки пациента прошло пять месяцев. Медики отметили, что мужчина восстановился и вернулся к обычному образу жизни.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мальчика, проглотившего ключ от металлической банки.