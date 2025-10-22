В Ливадии стартовал цикл образовательных заездов для специалистов патриотических клубов

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи является вопросом национальной безопасности, если с ранних лет вложить в умы и сердца молодых людей четкие и правильные представления о ценностях и воспитать чувство любви к Родине — за будущее России можно быть спокойными. Об этом заявил на открытии первой духовно-просветительской программы для молодежи «Ливадия: главные слова о России» глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Человека, который знает главные слова о России, у которого они написаны в сердце, невозможно обмануть, ввести в заблуждение, заставить плясать под чужую дудку. А страну с такими людьми невозможно победить», — подчеркнул Аксенов.

Сообщается, что мероприятие проходит в Ливадийском дворце-музее и организовано в рамках федерального проекта «Мы вместе» и национального проекта «Молодежь и дети». В нем принимают участие специалисты по патриотическому воспитанию из разных регионов страны.

Программа включает дискуссии и лекции по патриотическому воспитанию, мастер-класс «Исторический фактчекинг», стратегическую сессию «Истоки души: культура и вера молодого поколения», а также экскурсии по Ливадийскому дворцу-музею, Музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» и Музею христианства.

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова подчеркнула, что участники программы станут проводниками патриотических ценностей в своих регионах.