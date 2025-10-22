Российская пенсионерка отдала мошенникам почти 12 млн рублей

В Туле пенсионерка поверила аферистам и отдала им более 11 млн рублей

В Туле 63-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, отдав им накопления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

С женщиной связались неизвестные и убедили ее, что ей звонят из банка. Результатом этого общения стало то, что пенсионерка перевела на «безопасные» счета 11 миллионов 976 тысяч рублей.

Аналогичным образом аферисты обманули еще несколько жителей в возрасте от 63 до 86 лет. В общей сложности за сутки пенсионеры остались без 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ.

