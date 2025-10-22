В Москве запустят тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии

В рамках празднования 100-летия народной дипломатии на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустят тематический поезд, сообщает пресс-служба метрополитена.

Каждый вагон поезда посвятят определенному периоду истории, среди которых становление молодого советского государства, попытки прорвать культурную, политическую и гуманитарную блокаду, период приглашения в страну знаменитых писателей, художников и артистов со всего мира, период Второй мировой войны, активное появление обществ дружбы с Советским Союзом и другие.

Также вагоны посвящены и периоду современной истории, включая работу Россотрудничества и партнерских организаций с иностранной молодежью, журналистами и волонтерскими программами.

В Московском метрополитене отметили, что благодаря проекту жители и гости столицы смогут лучше познакомиться с историей развития общественной дипломатии в России и реализацией государственной политики в области международного научного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также с деятельностью Россотрудничества за рубежом по продвижению гуманитарных ценностей РФ. Проект осуществлен при поддержке АО «ТМХ».