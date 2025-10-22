На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве запустят тематический поезд в честь 100-летия народной дипломатии

Московский метрополитен запустит тематический поезд об истории народной дипломатии
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В рамках празднования 100-летия народной дипломатии на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустят тематический поезд, сообщает пресс-служба метрополитена.

Каждый вагон поезда посвятят определенному периоду истории, среди которых становление молодого советского государства, попытки прорвать культурную, политическую и гуманитарную блокаду, период приглашения в страну знаменитых писателей, художников и артистов со всего мира, период Второй мировой войны, активное появление обществ дружбы с Советским Союзом и другие.

Также вагоны посвящены и периоду современной истории, включая работу Россотрудничества и партнерских организаций с иностранной молодежью, журналистами и волонтерскими программами.

В Московском метрополитене отметили, что благодаря проекту жители и гости столицы смогут лучше познакомиться с историей развития общественной дипломатии в России и реализацией государственной политики в области международного научного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также с деятельностью Россотрудничества за рубежом по продвижению гуманитарных ценностей РФ. Проект осуществлен при поддержке АО «ТМХ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами