На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аферисты стали выводить средства обманутых россиян через их знакомых

Т-Банк: мошенники начали выводить деньги через знакомых жертв
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты стали выводить похищенные средства у россиян через знакомых жертв с целью избежать блокировок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Т-Банк.

По его данным, в результате усилий банков в отношении защиты клиентов от мошенников, злоумышленникам стало в разы сложнее реализовывать преступные схемы. По этой причине они находят новые пути обхода ограничений. Так, по данным Т-Банка, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла примерно на 60%.

«Если раньше преступники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, теперь просят сделать это родственника или друга», — сказали в финансовой организации.

Таким образом, аферисты не касаются банковской службы безопасности. Однако, как и прежде, звонят, представляясь сотрудниками Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг».

В Т-Банке россиянам напомнили, что не стоит верить в «безопасные счета», на которые предлагается перевести средства. Если об этом просят близкие, также стоит быть внимательнее и, в случае подозрений, позвонить в банк.

Ранее в Петербурге раскрыли травмоопасную схему мошенничества на 170 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами