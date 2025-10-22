Аферисты стали выводить средства обманутых россиян через их знакомых

Аферисты стали выводить похищенные средства у россиян через знакомых жертв с целью избежать блокировок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Т-Банк.

По его данным, в результате усилий банков в отношении защиты клиентов от мошенников, злоумышленникам стало в разы сложнее реализовывать преступные схемы. По этой причине они находят новые пути обхода ограничений. Так, по данным Т-Банка, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла примерно на 60%.

«Если раньше преступники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, теперь просят сделать это родственника или друга», — сказали в финансовой организации.

Таким образом, аферисты не касаются банковской службы безопасности. Однако, как и прежде, звонят, представляясь сотрудниками Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или «Госуслуг».

В Т-Банке россиянам напомнили, что не стоит верить в «безопасные счета», на которые предлагается перевести средства. Если об этом просят близкие, также стоит быть внимательнее и, в случае подозрений, позвонить в банк.

