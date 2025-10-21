Пассажир с психическим расстройством устроил погром на борту за отказ подать напиток

Пассажир с расстройством психики устроил хаос на борту самолета и летел остаток пути в наручниках. Об этом сообщает The Sun.

Дебош на рейсе British Airways из Лос-Анджелеса в Лондон устроил 51-летний Саймон Джонс из Великобритании. Во время полета он неоднократно вставал со своего места, ругался и угрожал соседу. Экипаж прекратил подавать ему алкоголь, так как он становился все более агрессивным. В конце концов Джонс попытался открыть аварийный выход. Чтобы успокоить пассажира, капитан приказал надеть на него наручники. После того, как мужчину скрутили, он продолжил мешать работе команды.

Выяснилось, что у Джонса есть биполярное расстройство и он не принимал лекарства должным образом. Однако, по словам мужчины, на борту он выпил всего один алкогольный напиток. Суд в Аксбридже приговорил Джонса к 12 месяцам общественных работ и 150 часам обязательных работ. Кроме того, мужчине запретили выезжать за границу на полгода и обязали его выплатить штрафы, компенсацию пострадавшему пассажиру и судебные издержки.

