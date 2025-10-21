На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туристку из Челябинска, пропавшую в башкирских горах, нашли спустя трое суток

Baza: спасатели нашли потерявшуюся в горах Башкирии туристку
Туристка, пропавшая в горах в Башкирии, была найдена спустя три дня поисков, сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, следы Полины Захаровой, а затем и ее саму обнаружили у подножия горы Синяк, которая находится в четырех километрах от вершины Большой Иремель (1582 м).

Опытная путешественница уже покорила ее однажды, но хотела сделать это вновь, чтобы подать заявку на звание «Уральский барс», которое дается за покорение семи тысячников Южного Урала.

Спасатели оказали женщине первую помощь и сейчас везут ее в село Тюлюк на квадроцикле. Там туристку осмотрят медработники и примут решение о госпитализации.

Напомним, 43-летняя Полина Захарова из Челябинска отправилась в поход 17 октября, а на следующий день начала восхождение на гору Иремель. В какой-то момент опытная туристка отделилась от группы и продолжила восходить самостоятельно. Когда группа вернулась в лагерь, то обнаружила пропажу Захаровой. Сестра туристки в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что с собой у Захаровой не было ни припасов, ни медикаментов, а телефон, скорее всего, замерз или разрядился.

Ранее поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае назвали самыми масштабными в истории региона.

