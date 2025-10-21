На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне поделились своим отношением к онлайн-общению

Rambler&Co: 45% россиян сдержанно пользуются смайликами в онлайн-переписках
true
true
true
close
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Более половины россиян (52%) заявили, что точка в конце предложения в онлайн-общении не значит для них ничего особенного, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Также 28% респондентов не обращают внимания на точку в конце предложения, 10% воспринимают ее как равнодушие, еще 10% считают ее слишком официальной.

Почти половина россиян (45%), по данным опроса, стараются сдержанно использовать смайлики и восклицательные знаки. Также 24% почти не используют их, 18% стремятся через смайлики оживить общение.

Кроме того, опрос показал, что 26% россиян прилагают усилия, чтобы ответить всем в онлайн-переписке, 26% никогда не оставляют сообщения без реакции в виде эмодзи, 24% избегают голосовых сообщений, 16% не выясняют отношения в онлайне, а еще 8% стараются не дробить общение на короткие фразы.

По данным опроса, 62% респондентов исправляют ошибки и опечатки в своих сообщениях, 15% делают это при искажении смысла, а 14% не обращают на это внимания.

Также опрос показал, что для 53% россиян важнее грамотность, а не скорость ответа, для 27% все зависит от контекста, 16% пишут «как пойдет, а 4% считают, что необходимо отвечать максимально быстро.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 октября 2025 года. Всего в нем приняли участие 91 719 интернет-пользователей.

