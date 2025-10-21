На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крымчанина наказали за прослушивание украинских песен на улице

В Крыму мужчину оштрафовали за публичное прослушивание украинских песен
Shutterstock

Житель Крыма получил штраф за прослушивание украинских песен. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

В сентябре 57-летний Игорь П. попал в поле зрения правоохранительных органов. По версии следствия, он включил украинскую музыку, находясь возле магазина «Кормилец» в селе Октябрьское. После этого в отношении крымчанина составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ).

Дело об административном правонарушении рассмотрел Первомайский районный суд. Во время заседания фигурант признал вину, раскаялся и «попросил прощение за свое поведение». С учетом смягчающих обстоятельств ему было назначено минимальное наказание, а именно — штраф в размере 30 тыс. рублей.

До этого суд отправил в СИЗО писателя, назвавшего Владлена Татарского «бифштексом». СК РФ возбудил уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении историка русской кухни Павла Сюткина из-за постов в его Telegram-канале, где он критиковал спецоперацию и российскую власть.

Ранее экс-профессора Европейского университета наказали за критику Вооруженных сил России.

