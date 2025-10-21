Стало известно, что владельцы кошек читают чаще владельцев собак

Владельцы кошек обращаются к литературе чаще, чем хозяева других животных. Согласно данным опроса книжного сервиса «Строки» и благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», 98% кошатников читают книги, среди собачников таких людей меньше на 4%.



«98% хозяев кошек обращаются к литературе, 38% из них предпочитают слушать аудиокниги, а 53% объединять несколько форматов сразу. Подавляющее большинство любителей мурлыкающих питомцев читают и слушают произведения несколько раз в неделю (79%). Первое место среди любимых жанров у них занял детектив (61%), на втором оказалась русская классическая литература (49%), а замыкает топ-3 фэнтези (38%). Владельцы собак читают чуть меньше кошатников (на 4%). Их предпочтения отличаются тем, что 39% предпочитают не аудио, а печатный и электронный формат. 49% признались, что любят совмещать несколько книжных форматов одновременно. Собачники чаще всего читают: 88% открывают литературные произведения несколько раз в неделю. Их любимыми жанрами являются детектив (65%), зарубежная классическая литература (49%) и фантастика (46%)», — следует из опроса.

Отмечается, что 75% людей, живущих с несколькими разными питомцами, читают несколько раз в неделю. Их любимые жанры значительно отличаются от предпочтений хозяев животных одного вида: 57% предпочитают фэнтези, 49% — приключенческую литературу, а 37% — ужасы и мистику. В свою очередь, хозяева птиц, рептилий и грызунов признались, что любят любовные романы (50%), фэнтези (41%) и детективы (38%).



Уточняется, что 73% домашних животных спят или лежат рядом, пока хозяин читает, 39% «занимаются своими делами», а 18% отвлекают и пытаются привлечь внимание.

