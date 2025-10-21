На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили идею сдвигать рабочий день зимой

Врач Чернышова: вместо сдвига рабочего дня зимой лучше вводить прогулки в обед
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Вместо сдвига рабочего дня зимой лучше вводить прогулки в обеденное время. Об этом «Москве 24» заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что позднее засыпание и ранний подъем могут осложнять утреннюю рабочую активность, однако, сдвиг рабочего дня может вызывать дискомфорт из-за изменения режима. Кроме того, сотрудникам может требоваться разное количество сна, чтобы хорошо отдохнуть.

«С врачебной точки зрения чем больше времени человек проводит на солнце и вне дома, тем лучше для его здоровья и самочувствия. Поэтому я рекомендую в обеденный перерыв выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом», — отметила Чернышова.

По ее словам, прогулки могут улучшать самочувствие и настроение, а также способствовать выработке витамина D. Этот способ поможет бороться с депрессией, особенно тем, кто работает из дома.

Вице-спикер Госдумы (ГД) Владислав Даванков («Новые люди») до этого заявил, что в России регионы должны получить право сдвигать рабочий день в зимнее время года. По его словам, меру можно ввести на Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге. Даванков добавил, что инициативу могут выдвинуть в текущую сессию ГД.

Ранее россиянам рассказали, можно ли на выходных отоспаться за всю рабочую неделю.

