На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума поддержала право сдвигать рабочий день зимой в регионах

В Госдуме выступили за право регионов сдвигать рабочий день из-за зимней темноты
true
true
true
close
Anton Starikov/Shutterstock/FOTODOM

В России регионы должны получить право сдвигать рабочий день в зимнее время года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы (ГД) Владислав Даванков («Новые люди») в беседе с ТАСС.

«На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня], хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать [работодателям]», — сказал он.

Даванков добавил, что инициативу могут выдвинуть в текущую сессию ГД.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима уже пришла во многие российские регионы. По его словам, прежде всего это Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, а также часть Урала. Кроме того, на юге Сибири — в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температура воздуха стала на шесть-восемь градусов ниже нормы. В среду, 15 октября, зимняя погода установилась на северо-западе России. Так, первый снег выпал в Архангельске.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие годы в РФ могут быть аномально холодные зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами