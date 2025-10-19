Госдума поддержала право сдвигать рабочий день зимой в регионах

В России регионы должны получить право сдвигать рабочий день в зимнее время года. Об этом заявил вице-спикер Госдумы (ГД) Владислав Даванков («Новые люди») в беседе с ТАСС.

«На Дальнем Востоке, на Севере, в Москве и Санкт-Петербурге можно было бы сдвигать на час время [начала рабочего дня], хотя бы просто, чтобы видеть свет дневной. Очень часто идешь на работу, а дети в школу — вышли в ночь, вернулись в ночь. Поэтому можно сдвигать хотя бы на 30 минут, и это решение должен принимать каждый регион, рекомендовать [работодателям]», — сказал он.

Даванков добавил, что инициативу могут выдвинуть в текущую сессию ГД.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима уже пришла во многие российские регионы. По его словам, прежде всего это Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, а также часть Урала. Кроме того, на юге Сибири — в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температура воздуха стала на шесть-восемь градусов ниже нормы. В среду, 15 октября, зимняя погода установилась на северо-западе России. Так, первый снег выпал в Архангельске.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие годы в РФ могут быть аномально холодные зимы.