Россиянам рассказали, можно ли на выходных отоспаться за всю рабочую неделю

Если человек в течение всей рабочей недели регулярно сталкивается с недосыпом, то отоспаться за выходные и полностью компенсировать отсутствие полноценного отдыха в предыдущие ночи невозможно, рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. Ранние подъёмы по будням, а затем очень долгий сон по выходным – это лишь сбившийся режим, который сдвигает биологические часы как при джетлаге, объяснила она RT.

Изменение времени пробуждения – это наиболее негативный фактор, который сильнее всего сбивает циркадный ритм, а не помогает восстановиться, отметила специалист. При этом само по себе качество сна в выходные дни страдает – он становится поверхностным, глубокая и быстрая фазы могут отсутствовать. В итоге это приводит к тому, что даже после десятичасового сна человек чувствует себя уставшим и разбитым. Хотя в целом в начале новой рабочей недели у тех, кто старался отоспаться в выходные, реакция и внимание могут в целом быть чуть лучше, считает врач.

«Однако этого недостаточно, чтобы полностью восстановиться — так, как если бы человек всегда соблюдал режим дня и имел достаточное количество часов качественного ночного отдыха, — подчеркнула она. — Важно придерживаться регулярности в режиме сна и бодрствования. Рекомендуется вставать и ложиться в одно и то же время каждый день, включая выходные. Максимально допустимое отклонение при этом составляет 30–60 минут».

Чтобы сон был спокойным и крепким, вечером Агаева порекомендовала принять тёплый душ, помедитировать, почитать книгу или послушать спокойную музыку. За два-три часа до сна важно отказаться от физнагрузки, а за час – от использования телефона и прочих гаджетов.

Напомним, учёные опытным путём подтвердили, что из-за недосыпа мозг запускает программу самоуничтожения. Как пояснил терапевт и сомнолог Илья Смирнов, зарубежные специалисты исследовали активность «чистящих» мозг клеток (астроцитов) при недостатке сна. При бессоннице или нехватке часов отдыха они начинают разрушать здоровые участки нервной системы. Важно также учитывать, что отсутствие нормального сна может говорить о психических расстройствах и обострять их течение.

