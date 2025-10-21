Россиянин получил срок за попытку уговорить сына перейти на сторону Украины

«Ъ»: мужчину приговорили к 15 годам за призывы к сыну перейти на сторону Украины

Житель Воркуты был осужден на 15 лет строгого режима за призывы к сыну-военнослужащему перейти на сторону ВСУ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина был признан виновным в попытке склонить своего сына, участвующего в специальной военной операции, к сдаче в плен и переходу на сторону Украины.

Управление ФСБ по республике Коми сообщило, что задержанный распространял в Telegram материалы, поддерживающие действия украинских вооруженных формирований, включая организации, признанные в России террористическими и запрещенными. Также зафиксированы его призывы к насилию против российских военных.

Следствие установило, что в марте прошлого года мужчина уговаривал своего сына, находящегося в зоне СВО, сдаться в плен с целью дальнейшего вступления в ряды одного из проукраинских подразделений.

Обвиняемый признал факт переписки, однако отметил, что она носила юмористический характер.

Ранее белгородского студента осудили за призывы к насилию над военными.