Женщина спустя 10 лет брака узнала, что муж скрыл от нее ВИЧ

В Китае женщина подала на развод, узнав, что муж скрыл от нее, что болен ВИЧ
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Китая узнала, что у ее мужа, с которым она прожила 10 лет, был выявлен ВИЧ еще до их знакомства, пишет World of Buzz.

История стала известна после публикации Юньнаньской организации по профилактике СПИДа. По их данным, мужчина по фамилии Ли и его жена Ван были женаты много лет и не имели детей. Ли утверждал, что страдает заболеванием печени и должен регулярно принимать лекарства.

Однако Ли был приговорён к тюремному заключению за организацию незаконного казино — и именно это стало поворотным моментом. Во время посещения мужа в тюрьме сотрудник учреждения попросил Ван принести лекарства от ВИЧ, предназначенные для мужчины. Так женщина впервые узнала правду. Оказалось, что диагноз ему поставили еще в 2011 году, задолго до их свадьбы, но он умышленно скрывал это.

Когда Ван спросила мужа, почему он солгал, тот объяснил, что принимает терапию и вирус подавлен до безопасного уровня, поэтому риск заражения был минимальным. Тест Ван на ВИЧ оказался отрицательным, однако, как она призналась, страх и тревога, пережитые после раскрытия тайны, были «невыносимыми».

Женщина подала в суд на мужа, требуя аннулировать брак. В иске она указала, что Ли сознательно скрыл факт тяжелого заболевания, чем нарушил обязательства, установленные Гражданским кодексом Китая.

По китайскому законодательству, каждый, кто вступает в брак, обязан раскрывать партнеру наличие серьезных болезней, способных повлиять на супружеские отношения. Если человек скрывает такие сведения, брак может быть признан недействительным.

Ранее в Китае жена развелась с мужем, узнав, что он отдал часть выигрыша в лотерею стримерше.

