Власти Новороссийска оправдали грязную воду в реке особенностями человеческой психики

В Новороссийске жалобы на качество воды в реке объяснили завышенными ожиданиями
Жители Новороссийска пожаловались на состояние воды в реке Озерейки, которая впадает в море. Об этом пишет «Подъём».

Несколько дней назад жители поселка Южная Озереевка заметили, что вода в реке мутная и пахнет канализацией. Сотрудники МУП «Водоканал» проверили участок у очистных сооружений и заявили, что вода поступает без признаков загрязнения. Там отказались принять доводы людей, объяснив, что это всего лишь их «визуальное восприятие, которое является психологической особенностью».

Позже в администрации Новороссийска извинились за такую формулировку и сообщили, что специалисты из Росприроднадзора регулярно берут пробы воды в разных местах. Прокуратура тоже ведет проверку, чтобы выяснить, было ли загрязнение или нет.

«Ни у кого не было намерения кого-либо обидеть. Мы хотели донести мысль о том, что то, как человек воспринимает очищенную сточную воду (например, по виду или запаху), может не совпадать с ее фактическим состоянием, если у человека есть определенные ожидания. Если наша формулировка кого-то задела или показалась оскорбительной, приносим свои искренние извинения», — заверили в пресс-службе городской администрации.

Ранее жители Ростовской области пожаловались на шипящую зеленую воду в реке Гнилуша.

