На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области пожаловались на шипящую зеленую воду в реке Гнилуша

В Ростовской области река Гнилуша превратилась в зловонное болото
true
true
true

Жители Красного Сулина в Ростовской области забили тревогу из-за состояния реки Гнилуши, которая протекает через город. Об этом пишет издание «Подъем».

Местные утверждают, что с каждым годом вода в реке внушает все больше опасений. Этим летом водоем стал больше похож на болото, а вода, покрытая зеленой пленкой, «шипит, бурлит и воняет». Жители города говорят, что ситуация ухудшается из-за слива сточных вод, и просят власти выделить деньги на очистку русла.

Тем временем в администрации Красносулинского района заявили, что жителям не о чем беспокоиться, связав текущее состояние воды в реке с процессом цветения микроводорослей и цианобактерий, который просто ускорился из-за высокой температуры воздуха.

«Газы не выделяются, каждый год выезжают специалисты минприроды, делают замеры, выясняют, что происходит, есть ли выбросы, берут водичку на анализ. Выделения газа нет точно. Ничего такого социально и экологически опасного не происходит, просто это летний период, так бывает. Каждый год отмечают, что цветут реки. Это такой естественный процесс», — уверяют чиновники.

Власти уточнили, что средств на очистку русла Гнилуши в районном бюджете нет, и вообще органы местного самоуправления этим не должны заниматься, так как все водные объекты находятся в федеральной собственности. В администрации посоветовали подождать, пока «температура снизится» и «цветение прекратится».

Ранее в Ульяновске объявили режим ЧС из-за разлива мазута у больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами