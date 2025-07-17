В Ростовской области пожаловались на шипящую зеленую воду в реке Гнилуша

Жители Красного Сулина в Ростовской области забили тревогу из-за состояния реки Гнилуши, которая протекает через город. Об этом пишет издание «Подъем».

Местные утверждают, что с каждым годом вода в реке внушает все больше опасений. Этим летом водоем стал больше похож на болото, а вода, покрытая зеленой пленкой, «шипит, бурлит и воняет». Жители города говорят, что ситуация ухудшается из-за слива сточных вод, и просят власти выделить деньги на очистку русла.

Тем временем в администрации Красносулинского района заявили, что жителям не о чем беспокоиться, связав текущее состояние воды в реке с процессом цветения микроводорослей и цианобактерий, который просто ускорился из-за высокой температуры воздуха.

«Газы не выделяются, каждый год выезжают специалисты минприроды, делают замеры, выясняют, что происходит, есть ли выбросы, берут водичку на анализ. Выделения газа нет точно. Ничего такого социально и экологически опасного не происходит, просто это летний период, так бывает. Каждый год отмечают, что цветут реки. Это такой естественный процесс», — уверяют чиновники.

Власти уточнили, что средств на очистку русла Гнилуши в районном бюджете нет, и вообще органы местного самоуправления этим не должны заниматься, так как все водные объекты находятся в федеральной собственности. В администрации посоветовали подождать, пока «температура снизится» и «цветение прекратится».

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