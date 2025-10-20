Рособрнадзор объявил предостережение университету «Синергия»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии одного вуза и объявила предостережения трем. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Рособрнадзор приостановил лицензию на образовательную деятельность негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский областной социально-гуманитарный институт» в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Кроме того, ведомство объявило официальные предостережения нескольким учебным заведениям. Это Международный институт экономики и права, Московский университет «Синергия» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. В Рособрнадзоре уточнили, что предупреждения связаны с недопустимыми нарушениями обязательных требований, и вузам рекомендовано принять меры для их устранения в рамках федерального контроля за соблюдением образовательных стандартов.

Ранее суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора.