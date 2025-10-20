На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи на три года оставили салфетку в теле девушки во время операции

Жительница Канска три года жила с салфеткой внутри, забытой при операции
true
true
true
close
Freepik

Жительница Канска три года жила с салфеткой, забытой врачами в ее теле во время операции, сообщила объединенная служба судов Красноярского края.

В 2021 году женщине сделали операцию в гинекологическом отделении местной больницы. После этого у нее начались постоянные боли в животе, а в 2024 году температура тела поднялась до 40 градусов. За это время пациентка прошла множество обследований, включая КТ, МРТ, УЗИ, консультации у хирургов, которые подозревали у нее онкологию.

В апреле 2024 года женщина попала в Красноярскую краевую больницу. Там ей провели повторную операцию, во время которой в брюшной полости у пациентки обнаружили инородное тело — марлевую салфетку размером 20 на 30 см, оставленную после первой операции, и абсцесс.

При проверке врачи подтвердили прямую связь между оставленной салфеткой и ухудшением самочувствия женщины. Эксперты признали, что ее здоровью был причинен вред средней тяжести, вызванный ошибкой врачей из Канска.

Городской суд рассмотрел иск пострадавшей к КГБУЗ «Канская межрайонная больница» и принял решение взыскать с медучреждения в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 650 тыс. рублей, а также возмещение расходов на платные медицинские услуги и судебные издержки.

Ранее российские врачи поздно диагностировали у подростка аппендицит и едва не погубили его.

