Россиянину, который выбросил с балкона супругу, назначили наказание

В Уфе суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, который жестоко расправился с женой, сбросив ее с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

Трагедия произошла 13 июля 2024 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на супругу и сломал ей нос. Женщина, опасаясь продолжения побоев, укрылась от агрессора на балконе. Однако ее супруг не остановился. Он вышел на балкон вслед за женой и столкнул ее вниз с пятого этажа. В результате падения с высоты потерпевшая получила множественные повреждения. Медики восемь дней боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

«Суд приговорил его к 9 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскал 1 млн рублей в пользу несовершеннолетней дочери потерпевшей в качестве компенсации морального вреда», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что девочку, выброшенную отцом из окна в Уфе, отправили на лечение в Москву.