В Роскачестве рассказали о пользе цикория для здоровья

Цикорий способствует стабилизации сахара в крови, улучшает метаболизм и оказывает благотворное влияние на печень и сосуды. Об этом рассказала диетолог, эксперт Роскачества и кандидат медицинских наук Елена Сюракшина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, его полезно включать в рацион практически всем, особую пользу он приносит диабетикам, а также пациентам с ожирением и жировым гепатозом печени.

«Отсутствие кофеина делает его безопасным для людей с повышенным артериальным давлением. Цикорий богат антиоксидантами, способствующими выведению вредных веществ и улучшению состояния сосудов, а также витаминами группы B», — добавили в сообщении.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что чай, цикорий или кофе без кофеина могут заменить кофе тем, кто хочет сократить потребление кофеина. По его словам, решение о сокращении потребления или полном отказе от кофе следует принимать исходя из состояния здоровья и индивидуальной реакции организма на кофеин.

