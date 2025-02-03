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Врач перечислил эффективные заменители кофе

Врач Белоусов: в качестве альтернативы кофе подойдут цикорий и чай
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Depositphotos

Если есть желание сократить потребление кофеина, можно перейти на такие альтернативы, как чай, цикорий или кофе без кофеина. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, решение о сокращении потребления или полном отказе от кофе следует принимать исходя из состояния здоровья и индивидуальной реакции организма на кофеин.

«Если вы замечаете, что кофе вызывает у вас проблемы со сном, тревожность или дискомфорт в желудке, возможно, стоит рассмотреть полный отказ от него. Тем не менее для многих людей умеренное потребление кофе полезно», — отметил Белоусов.

Он также посоветовал не пить кофе сразу после пробуждения, поскольку утром уровень кортизола находится на пике, и напиток может быть попросту неэффективен. Кроме того, стоит воздержаться от употребления кофеина в вечернее время, добавил врач.

Ранее россиянам рассказали, что в этом году будет с ценами на кофе.

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