Выход iPhone 17 спровоцировал рост фишинга в России

«Ъ»: в России выявили более 1,7 тысячи фишинговых сайтов с iPhone 17

Количество фишинговых сайтов, связанных с продажей iPhone, резко возросло в сентябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После презентации новой модели число таких ресурсов в российской доменной зоне .ru увеличилось на 40%, достигнув в общей сложности более 1,7 тысячи выявленных случаев за месяц. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что мошенники активно используют ажиотаж вокруг новинки, создавая поддельные сайты для сбора банковских данных под видом предзаказов.

Специалисты BI.ZONE Brand Protection зафиксировали значительный рост подозрительных доменов. В начале сентября в зоне .ru было обнаружено 35 доменов с упоминанием iPhone, а после презентации новой модели их число достигло 58. По словам руководителя BI.ZONE Brand Protection Дмитрия Кирюшкина, не все такие домены используются для мошенничества — некоторые носят информационный характер или остаются без контента, но значительная часть применяется для обмана пользователей.

Мошенники используют различные схемы, включая создание сайтов-клонов известных ретейлеров, предложения о полной предоплате на площадках объявлений и организацию фальшивых розыгрышей в социальных сетях. Особенностью текущего сезона стала спекуляция на теме обязательной предустановки российского магазина приложений RuStore. Злоумышленники убеждают жертв установить «обязательное» ПО, которое на деле оказывается вредоносным, либо предлагают купить «последнюю партию» iPhone без предустановленного софта.

