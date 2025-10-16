Фишинг оказался самым популярным видом кибератак на компании

Rambler&Co: каждый пятый россиянин сталкивался с кибератакой на организацию

Каждый пятый россиянин (22%) сталкивался с кибератаками на организации, в которых работают или учатся, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и компании по управлению цифровыми рисками BI.Zone.

Исследование показало, что 57% атак на компании из России или стран СНГ начинаются с фишинга.

В BI.Zone отметили, что снизить риск помогает обучение сотрудников кибергигиене, включая умение распознавать фишинговые письма и уловки мошенников. Также опрос показал, что 27% организаций редко проводят тренинги для сотрудников, а 40% не делают этого никогда.

«В большинстве случаев «открытой дверью» для атакующих становятся ошибки, которые допускают сами организации. Это не только низкий уровень кибергигиены у сотрудников, но и неправильно выстроенная IT-инфраструктура», — рассказал руководитель управления по борьбе с киберугрозами BI.Zone Михаил Прохоренко.

Также, по данным опроса, 40% респондентов не сталкивались с кибератаками лично, но слышали о них из СМИ.

«В современном мире кибератака может коснуться кого угодно и затронуть любую компанию. Повышать осведомленность читателей об актуальных киберугрозах становится важной задачей медиа», — отметил директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко.

В ходе опроса 28% респондентов назвали кражу важных документов самым серьезным последствием кибератак, 19% — кризис доверия со стороны клиентов, 18% — остановку рабочих процессов.

Опрос проводился в октябре 2025 года. Всего в нем приняли участие более 34 тыс. респондентов.