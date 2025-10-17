Россиянин совершил 73 банковские операции и отдал мошенникам десятки миллионов рублей

В Краснодаре 48-летний житель стал жертвой телефонных аферистов и отдал им многомиллионные сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

С мужчиной связались неизвестные и попросили его назвать электронный код для оформления заявки на замену магнитного ключа от домофона.

«После мошенники использовали классическую схему — запугали потерпевшего взломом «Госуслуг», кражей личных данных и риском перевода сбережений на финансирование недружественного государства», — рассказали в полиции.

Краснодарец поверил от лже-сотрудникам Центробанка, правоохранительных органов, которые убедили его перевести сбережения на «безопасный счет». За 73 банковские операции потерпевший перевел мошенникам 35 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в МВД заявили, что аферисты выдают себя за сотрудников газовых служб и выманивают деньги.