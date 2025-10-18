Тело россиянина обнаружили на Бали

Тело россиянина, которое несколько дней пролежало в арендованной комнате на вилле, нашли на Бали. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 27-летний турист арендовал комнату в деревне Переренан. Перед своим выселением он перестал выходить на связь. Сотрудники звонили ему и стучали в дверь, но он не открывал. В итоге они вскрыли помещение и обнаружили его мертвым.

Мужчина лежал без одежды на полу, рядом были разбросаны лекарства, витамины, средства от комаров и остатки продуктов.

На теле туриста нашли небольшую рану на правом виске. Полиция изъяла камеры видеонаблюдения и ждет разрешения родственников на вскрытие, чтобы узнать, что стало причиной смерти.

Накануне тело российской туристки нашли в отеле турецкого города Аланья. 69-летняя женщина отдыхала в гостинице в районе Каргыджак и перестала выходить из своего номера. Персонал отеля решил проверить, все ли с ней в порядке. Когда они зашли в комнату, то увидели россиянку, лежащую на полу без признаков жизни. Тогда они вызвали скорую и полицию, которая устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Таиланде при загадочных обстоятельствах пропала россиянка.