Тело российской туристки найдено в отеле Аланьи

SHOT: российская туристка без признаков жизни найдена в турецком отеле
Kenan Gurbuz/Reuters

В отеле турецкого города Аланья было обнаружено тело российской туристки. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на данные Telegram-канала SHOT.

Уточняется, что 69-летняя Ольга отдыхала в гостинице в районе Каргыджак. Накануне, 16 октября, персонал отеля обратил внимание, что женщина перестала выходить из своего номера и решил проверить, все ли с ней в порядке. Когда сотрудники отеля зашли в комнату, то увидели россиянку, лежащую на полу без признаков жизни. Тогда они вызвали скорую и полицию.

Тело россиянки было доставлено в муниципальный морг Аланьи. Местная полиция в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего.

26 сентября в турецкой Анталье катер наехал на российскую туристку. Инцидент произошел на популярном среди россиян курорте Кемер, когда 42-летняя Линария Музипова заплыла за буйки. На территории в этот момент курсировал катер, который предлагал туристам покататься с парашютом над морем. Судно на высокой скорости налетело на женщину. Очевидцы события быстро вызвали медиков, но туристку не удалось спасти.

Ранее в криминальном районе Бангкока пропала россиянка.

