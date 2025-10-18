На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудница школы для трудных детей не выжила после удара ученицы ногой в грудь

В США 53-летняя женщина получила удар ногой в грудь от школьницы и не выжила
Amy Morrell/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США сотрудница школы не выжила, получив удар ногой в грудь от 14-летней ученицы. Об этом пишет People.

По данным американских СМИ, жертва инцидента была опознана как 53-летняя Эми Моррелл. Женщина являлась «сотрудником по прямому уходу» в школе-интернате в Суонси, штат Массачусетс, и работала с детьми, которые имеют трудности с обучением и проблемы со здоровьем. Известно, что в этом образовательном учреждении учатся подростки в возрасте от 12 до 21 года с «низким, средним и высоким уровнем когнитивных функций».

В среду, 15 октября, Морелл и другие сотрудники школы пытались помешать одной из учениц, которая хотела без разрешения покинуть общежитие. В момент потасовки несовершеннолетняя ударила женщину ногой в грудь. В результате потерпевшая потеряла сознание. Ее коллеги начали оказывать первую помощь и вызвали 911.

Медики доставили Морелл в больницу, но 16 октября ее сердце остановилось. Школьнице предъявили обвинения в нападении и нанесении тяжких телесных повреждений. Какое наказание грозит подростку, пока не сообщается.

Ранее в школе Екатеринбурга ученик напал на детей и ударил беременную учительницу.

