В школе Екатеринбурга ученик напал на детей и ударил беременную учительницу

В Екатеринбурге находящаяся на последнем сроке беременности учительница ушла на больничный после конфликта с учеником. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в школе на улице Ферганской. По данным портала, на уроке физкультуры у четвероклассника произошла ссора с другим ребенком. Заметив конфликт, учитель отвел дебошира к классному руководителю, которая попыталась уладить ситуацию.

«Ребенок в нестабильном эмоциональном состоянии случайно ударил ее по спине рукой», – сообщается в публикации.

По словам представителей школы, беременная учительница не пострадала, помощь медиков ей не понадобилась. То, что на следующий день педагог ушла на больничный, они объяснили плохим самочувствием, которое наблюдалось за несколько дней до инцидента.

В социальных сетях ученики школы рассказали, что во время конфликта в спортзале мальчик избил детей до крови, одному школьнику вырвал клок волос. После того, как он ударил учительницу, во время разговора с директором учащийся хамил директору.

