Центр безопасности мессенджера Мaх заблокировал более 350 тыс. вредоносных файлов

В сентябре 2025 года центр безопасности Мах помог задержать 9 аферистов
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Совместная работа Центра Безопасности МАХ и МВД России в сентябре 2025 года способствовала задержанию 9 мошенников, которые действовали в разных российских городах и на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Отмечается, что деятельность аферистов остановлена, проводятся мероприятия по возврату похищенных денег.

Всего за прошлый месяц центр безопасности мессенджера заблокировал 105 тыс. подозрительных аккаунтов. Выявлено и удалено свыше 350 тыс. вредоносных файлов.

Сообщается, что сентябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили в центр 68 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения одного обращения составило менее четырех минут, подчеркнули в центре.

