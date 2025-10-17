Организатора убийства чиновника посадили на 10,5 года

Организатора убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина осудили на 10,5 года тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал 112.

53-летний Доркин был убит в 2006 году на детской площадке. В него было выпущено 18 пуль. Организатором убийства был признан бывший тренер футбольного клуба «Орбита» Дмитрий Лукин. Киллер и его сообщник были задержаны вскоре после преступления и осуждены на 15 и 9,5 года колонии. При этом Лукин 10 лет скрывался в Европе, после чего был задержан.

Дело Лукина трижды рассматривалось в Московском областном суде. В 2018 году суд присяжных на закрытом процессе оправдал Лукина, несмотря на то, что его напарник Игорь Золотенков дал показания против него. Верховный суд отменил приговор суда присяжных, и дело было направлено на новое рассмотрение. В 2022 году Мособлсуд во второй раз вынес Лукину оправдательный вердикт, при этом прежний свидетель обвинения в этот раз заявил, что оговорил его. После этого оправданный скрылся и его задержали в 2024 году, поскольку прокуратура добилась отмены нового оправдательного приговора.

Третье рассмотрение дела Лукина закончилось обвинительным приговором.

