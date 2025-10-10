Убийство за $300. В Подмосковье поймали киллера, расстрелявшего директора лицея

В Подмосковье задержали киллера, застрелившего директора лицея Мениса в 2002 году

В Подмосковье силовики задержали мужчину, застрелившего в 2002 году директора «гагаринского» лицея Вадима Мениса. Один из свидетелей уже опознал киллера. Пойман и его соучастник. Обвиняемых поместили в СИЗО. При каких обстоятельствах убили заслуженного учителя России, кто его пытался спасти и кто мог быть заказчиком — в материале «Газеты.Ru».

В Московской области задержали мужчину, застрелившего 23 года назад директора лицея №10 имени Юрия Гагарина Вадима Мениса, сообщил Следственный комитет России. Задержан и соучастник убийцы.

В 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство Мениса, заплатив киллеру $300 . Однако спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в аварии, а его соучастники долгое время скрывались, отметили в ведомстве.

В результате работы следователей, криминалистов и оперативных сотрудников ФСБ и МВД удалось получить доказательства причастности к убийству двух мужчин: первый проживал в Люберцах, а второй — в Донецкой народной республике.

close Во время следственного эксперимента с подозреваемыми киллером и его пособником в убийстве директора лицея, совершённом 23 года назад СУ СК РФ

«Ими оказались Михаил Колосов и Андрей Гусев», — узнал Telegram-канал «112».

Кто из них был киллером, а кто пособником, не уточняется. Следователи допросили задержанных, проверили их показания на месте преступления, а также провели очные ставки. Свидетель, который вступил в борьбу с киллером в момент убийства, уверенно опознал его, подчеркнули в СК.

По решению суда Колосова и Гусева отправили в СИЗО.

Как убили Мениса?

Киллер расстрелял 62-летнего заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Мениса на пороге лицея утром 10 октября 2002 года. Подробно о резонансном убийстве тогда писал «Коммерсантъ».

«Когда господин Менис выходил во двор из старенького джипа, навстречу ему бросился молодой мужчина в черных джинсах и куртке. В руке у парня был пистолет с глушителем. Первая пуля попала в грудь директору, после чего он сразу упал. Киллер подбежал к лежащему на асфальте господину Менису, хотел сделать контрольный выстрел в голову, но в это время пистолет заклинило», — говорится в публикации от 11 октября 2002-го.

Момент нападения увидели сторож лицея и рабочий автосервиса. Они бросились на помощь к раненому директору, но незнакомец успел перезарядить пистолет и добить Мениса. Затем он трижды выстрелил в сторожа и рабочего — оба мужчины были тяжело ранены.

СК уточнил, что в борьбу с киллером вступил сотрудник лицея . После нападения злоумышленник сел в автомобиль, за рулем которого сидел его пособник. Они вместе уехали с места убийства.

Заказчик и мотивы

По информации «112», заказчиком убийства Мениса был криминальный авторитет Владимир Казаков.

«Казакова в 90-е знали все в Люберцах. Мужчина брал деньги с хозяев торговых палаток, установленных в городе. Чем именно авторитету не угодил Менис, еще предстоит выяснить следствию», — говорится в публикации.

Мотивом убийства Мениса мог стать передел Люберецкого рынка, поскольку директор лицея был соучредителем этой структуры, а Казаков владел там коммерческими палатками , узнал Mk.ru.

«Известно, что они были хорошо знакомы. Возможно, именно конфликт из-за бизнеса стал поводом для заказа», — пишет издание.

Кроме того, Мениса могли «заказать» из-за акций Ухтомского завода сельскохозяйственного машиностроения . Он владел активами этого предприятия, за которыми в начале 2000-х «охотились местные бандиты». В итоге, чтобы не лишиться акций, Менис продал их своему другу в Швеции.

«Прирожденный дипломат»: что известно о Менисе?

Менис родился 21 февраля 1946 года. Получил образование в педагогическом и физкультурном институтах, а уже 1964-м пришел работать в лицей №10. Он преподавал физкультуру, физику и электротехнику. Впоследствии возглавил учебное заведение.

«Менис превратил его в передовое учебное заведение — технический лицей. Основное отличие его заведения от других подобных заключалось в том, что воспитанники там не только постигали науки, но и зарабатывали себе на жизнь и на учебное заведение тоже», — пишет «Ъ».

В одном из своих интервью Менис назвал себя «человеком небогатым, но гордым» .

С 80-х он был бессменным депутатом районного совета. По воспоминаниям его коллег, мужчина умел находить общий язык как с политиками самого высокого ранга и бизнесменами, так и с бандитами. Его называли «прирожденным дипломатом».

Менис — почетный житель Люберец, награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Московской областью».