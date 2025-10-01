На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Домодедово бывший мужчина пытался провезти в себе партию наркотиков

SHOT: в Домодедово задержали наркокурьера-трансгендера из Бразилии
Telegram-канал «SHOT»

В аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, пытавшуюся провезти в себе наркотики. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщили источники канала, девушка прилетела рейсом из Дубая и вызвала подозрение у таможенников. Также оказалось, что пассажирка в прошлом была мужчиной.

При досмотре с применением рентгена у пассажира обнаружили посторонние предметы в организме. Позднее из ее тела достали несколько презервативов, наполненных кокаином. Общая масса изъятого вещества составила около 250 граммов.

Иностранку арестовали, против нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.

В середине сентября в Ростовской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором перевозились наркотики, закамуфлированные под камни. Экспертиза показала, что внутри подозрительных предметов был мефедрон общей массой более 74 граммов. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Ранее российские силовики задержали полицейского с 30 кг наркотиков.

