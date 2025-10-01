В Домодедово бывший мужчина пытался провезти в себе партию наркотиков

В аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, пытавшуюся провезти в себе наркотики. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как сообщили источники канала, девушка прилетела рейсом из Дубая и вызвала подозрение у таможенников. Также оказалось, что пассажирка в прошлом была мужчиной.

При досмотре с применением рентгена у пассажира обнаружили посторонние предметы в организме. Позднее из ее тела достали несколько презервативов, наполненных кокаином. Общая масса изъятого вещества составила около 250 граммов.

Иностранку арестовали, против нее возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.

