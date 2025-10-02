ФСБ пресекла контрабанду химикатов из Китая для создания оружия массового поражения

Правоохранители Белгородской области совместно с таможней пресекли контрабанду опасных химикатов из Китая, которые могли использоваться для производства оружия массового поражения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, члены преступной группировки организовали незаконную поставку сырья из Китая через Казахстан. Поставка осуществлялась без таможенного декларирования и необходимых документов от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. В результате было выявлено и изъято 2,3 тонны опасного вещества, пригодного для создания оружия массового поражения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ опасного сырья по предварительному сговору. Фигурантами стали генеральный директор фармацевтической компании и таможенный брокер. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, пытавшуюся провезти в себе наркотики. По информации Telegram-канала SHOT, девушка прилетела рейсом из Дубая и вызвала подозрение у таможенников. При досмотре с применением рентгена у нее обнаружили посторонние предметы в организме. Позднее из ее тела достали несколько презервативов, наполненных кокаином. Общая масса изъятого вещества составила около 250 граммов.

Ранее на российской границе задержали иностранца с боеприпасами.