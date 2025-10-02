На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ пресекла контрабанду химикатов из Китая для создания оружия массового поражения

В Белгородской области предотвратили контрабанду 2,3 тонны опасных химикатов
true
true
true
close
РИА Новости

Правоохранители Белгородской области совместно с таможней пресекли контрабанду опасных химикатов из Китая, которые могли использоваться для производства оружия массового поражения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, члены преступной группировки организовали незаконную поставку сырья из Китая через Казахстан. Поставка осуществлялась без таможенного декларирования и необходимых документов от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. В результате было выявлено и изъято 2,3 тонны опасного вещества, пригодного для создания оружия массового поражения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ опасного сырья по предварительному сговору. Фигурантами стали генеральный директор фармацевтической компании и таможенный брокер. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в аэропорту Домодедово задержали 22-летнюю гражданку Бразилии, пытавшуюся провезти в себе наркотики. По информации Telegram-канала SHOT, девушка прилетела рейсом из Дубая и вызвала подозрение у таможенников. При досмотре с применением рентгена у нее обнаружили посторонние предметы в организме. Позднее из ее тела достали несколько презервативов, наполненных кокаином. Общая масса изъятого вещества составила около 250 граммов.

Ранее на российской границе задержали иностранца с боеприпасами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами