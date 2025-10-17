Новак не видит необходимости в импорте нефтепродуктов в Россию

В настоящий момент потребность в импорте топлива в Россию отсутствует. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил вице-премьер Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

При этом он отметил, что принятая правительством мера по обнулению импортных пошлин на нефтепродукты, призванная стабилизировать российский топливный рынок, останется в силе до середины 2026 года.

«Это норма, которая позволяет это делать, это особенно касается регионов Дальнего Востока. Пока она еще не заработала, она была только принята, она будет действовать до середины следующего года, и она такая же превентивная. В случае необходимости будут реализовываться соответствующие дополнительные меры. Пока в этом необходимости нет», — сказал вице-премьер.

Новак пояснил, что, несмотря на наличие технической возможности импорта бензина и дизельного топлива, существовавшая 5%-ная импортная пошлина фактически делала такие операции экономически нецелесообразными. Кроме того, он обратил внимание на то, что российская инфраструктура переработки и транспортировки нефтепродуктов ориентирована преимущественно на экспорт, что ограничивает возможности для масштабного импорта. Обнуление пошлин призвано устранить эти препятствия и создать условия для оперативного насыщения внутреннего рынка в случае возникновения дефицита.

