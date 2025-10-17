В кабмине объяснили причины роста цен на бензин

Цены на бензин в среднем растут на уровень продовольственной инфляции. Об этом в ходе выступления на полях Российской энергетической недели заявил вице-премьер России Александр Новак, передает телеканал «Россия 1».

«Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Цены так же растут, как и все другие товары и услуги и продовольственные товары — в среднем на уровень инфляции», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что внутренний рынок России обеспечен необходимым количеством нефтепродуктов, спрос сегодня снижается.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ограничения в снабжении топливного рынка будут определены в ближайшее время.

12 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводится мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу. Его будут рассчитывать без учета отклонения средних оптовых цен на дизтопливо и 92-й бензин от предельных отметок.

Глава Союза автосервисов России Юрий Валько объяснил, что на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

