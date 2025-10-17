Два российских аэропорта возобновили работу

В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такие меры предпринимались для обеспечения безопасности полетов.

Также Кореняко рассказал, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Сочи.

Незадолго до этого сообщалось, что Сочи подвергся атакам украинских беспилотников и ракет.

В ночь на 17 октября ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода (Стригино), Ижевска, Уфы, Сочи и Ярославля (Туношна), а также Саратова (Гагарин), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка), Краснодара (Пашковский) и Калуги (Грабцево). Позднее ограничения отменили в Саратове и Ульяновске.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.