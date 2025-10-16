Москвич в очередной раз изувечил свою партнершу и отделался арестом на 13 суток

В Москве мужчина в очередной раз поднял руку на сожительницу и отделался административным арестом. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Согласно материалам суда, в начале октября Шамиль Шаипов пришел к себе домой, но партнерша отказалась пускать его в квартиру. Мужчина стал кричать, угрожать женщине и пытался выломать дверь.

Каким-то образом ему удалось попасть внутрь, после чего домашний тиран напал на женщину, бил в область лица и тела и причинил ей телесные повреждения. Полицейские приехали на место происшествия спустя три часа и задержали Шаипова.

Известно, что мужчина уже привлекался к административной ответственности после аналогичного инцидента в апреле этого года. Тогда его посадили на 10 суток по статье «Мелкое хулиганство». В этот раз москвича отправили за решетку уже на 13 суток, квалифицировав его действия по этой же статье.

