В Индии блогершу попытались изнасиловать прямо на интервью на мероприятии

В Индии блогершу попытались изнасиловать прямо на интервью на мероприятии, пишет The Times of India.

В индийском городе Хисар разгорелся скандал после того, как местная блогерша обвинила мужчину в сексуальных домогательствах, нападении и оскорблениях на кастовой почве во время публичного мероприятия в колледже.

По словам пострадавшей, она прибыла на мероприятие вместе со своим братом, который помогал ей как оператор, чтобы снять репортаж и взять интервью у политика.

После интервью с депутатом, как утверждает блогерша, к ней подошел мужчина по имени Мохит Пуния и попросил тоже взять у него интервью. Однако, по ее словам, во время записи он начал вести себя агрессивно, использовал нецензурную лексику и позволял себе оскорбительные высказывания.

Когда девушка прекратила запись, Пуния якобы преградил ей путь, выхватил телефон и сломал микрофон. После этого, согласно жалобе, он перешел к оскорблениям.

Женщина также утверждает, что, когда попыталась уйти, мужчина прикоснулся к ней «неподобающим образом», а затем ударил ее и попытался изнасиловать. В полиции подтвердили факт инцидента и сообщили, что начали расследование этого дела.

Ранее женщина в Индии вылила на мужа кипящее масло и посыпала ожоги перцем чили.

