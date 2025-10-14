На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина вылила на мужа кипящее масло и посыпала ожоги перцем чили

Metro: в Индии жена вылила на мужа кипящее масло и посыпала сверху перцем
Shutterstock/FOTODOM

В Дели полиция расследует нападение, в результате которого мужчина получил тяжелые ожоги после того, как его жена облила его кипящим маслом и посыпала ожоги перцем чили, пишет Metro.

Пострадавший по имени Динеш, сотрудник медицинской клиники, жил вместе с женой Садханой и их шестимесячной дочерью. По данным следствия, около трех часов ночи мужчина проснулся от сильного жжения и увидел супругу, стоящую над ним с кастрюлей в руках. Женщина, как утверждается, вылила раскаленное масло ему на лицо и тело, а затем посыпала ожоги красным перцем.

Динеш заявил полиции, что жена угрожала повторить нападение, если он позовет на помощь. Соседи услышали крики и попытались войти в квартиру, однако Садхана, по их словам, отказывалась открывать дверь, пока семья домовладельца не вмешалась.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми ожогами. Позже его перевели в отделение интенсивной терапии. Медики подтвердили, что ожоги охватывают значительную часть тела.

Соседи сообщили, что пара жила в доме около семи месяцев и часто ссорилась.

«Мы слышали громкие крики, а потом узнали, что жена облила мужа горячим маслом», — рассказала жительница Дели.

По предварительным данным, супруги состояли в браке восемь лет и ранее уже обращались в правоохранительные органы из-за семейных конфликтов.

Ранее в Китае кот в ресторане упал в кастрюлю с кипящим маслом.

