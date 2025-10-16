На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель российского села связал и избил 12-летнего пасынка

В Брянской области отчим связал и избил 12-летнего пасынка
Depositphotos

В Брянской области вынесли приговор 50-летнему мужчине, который связал и избил 12-летнего пасынка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 июня в доме, расположенном в поселке Клетня. Отчим связал руки и ноги своему малолетнему пасынку веревками, а затем не менее двух раз ударил ребенка ладонью по лицу и один раз ремнем в ухо. Мальчик провел со связанными конечностями около десяти минут, после чего упал с кровати на пол. Когда злоумышленник развязал ему ноги, потерпевший смог убежать и попросить о помощи.

Отчима мальчика признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ — незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее во Владивостоке отчим избил пасынка палкой и повредил ему внутренние органы.

